СМИ: Теннисистка Андреева намерена получить французское гражданство
Российская теннисистка Мирра Андреева планирует получить французское гражданство. Об этом пишет Tennis World USA.
По данным портала, россиянка хочет последовать примеру спортсменки Варвары Грачевой: в июне девушка официально стала французской теннисисткой. Шестнадцатилетняя Андреева с 2022 года живет и тренируется во Франции.
«Чтобы подать заявление на получение гражданства, два условия — прожить во Франции не менее 5 лет и сдать экзамен по французскому языку», — отмечает Tennis World USA.
Ранее Андреева уступила американке Мэдисон Киз на Уимблдоне и покинула турнир на четвертом круге. Тем не менее спортсменка поднимется с 102-й на 64-ю строчку в мировом рейтинге, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru