СМИ: Теннисистка Андреева намерена получить французское гражданство

По данным портала, россиянка хочет последовать примеру спортсменки Варвары Грачевой: в июне девушка официально стала французской теннисисткой. Шестнадцатилетняя Андреева с 2022 года живет и тренируется во Франции.

«Чтобы подать заявление на получение гражданства, два условия — прожить во Франции не менее 5 лет и сдать экзамен по французскому языку», — отмечает Tennis World USA.

Ранее Андреева уступила американке Мэдисон Киз на Уимблдоне и покинула турнир на четвертом круге. Тем не менее спортсменка поднимется с 102-й на 64-ю строчку в мировом рейтинге, пишет RT.

