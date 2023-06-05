СМИ: Татьяну Тарасову госпитализировали
5 июня 202314:38
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова попала в больницу. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на саму Тарасову.
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По информации радиостанции, тренер не сообщила причину госпитализации.
Телеканал «Звезда», в свою очередь, со ссылкой на ассистентку Тарасовой заявляет, что та находится на плановом обследовании.
Ранее Тарасова в беседе с НСН заявила, что российских спортсменов могут допустить к международным соревнованиям уже в этом году, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru