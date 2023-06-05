СМИ: Татьяну Тарасову госпитализировали

По информации радиостанции, тренер не сообщила причину госпитализации.

Телеканал «Звезда», в свою очередь, со ссылкой на ассистентку Тарасовой заявляет, что та находится на плановом обследовании.



Ранее Тарасова в беседе с НСН заявила, что российских спортсменов могут допустить к международным соревнованиям уже в этом году, передает «Радиоточка НСН».

