СМИ: Татьяну Тарасову госпитализировали

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова попала в больницу. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на саму Тарасову.

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По информации радиостанции, тренер не сообщила причину госпитализации.

Телеканал «Звезда», в свою очередь, со ссылкой на ассистентку Тарасовой заявляет, что та находится на плановом обследовании.

Ранее Тарасова в беседе с НСН заявила, что российских спортсменов могут допустить к международным соревнованиям уже в этом году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:Фигурное КатаниеГоспитализацияТатьяна Тарасова

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