СМИ: Татьяну Сергаеву назначили главным тренером сборной РФ по художественной гимнастике

На посту главного тренера она сменила Ирину Винер, которая возглавляла российскую сборную 24 года. Она ушла в отставку 12 февраля. Кандидатуру Сергаевой утвердил Министр спорта России Михаил Дегтярев.

Татьяна Сергаева в течение 17 лет являлась старшим тренером соборной РФ по групповым упражнениям. Среди ее воспитанниц олимпийские чемпионки Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Мария Толкачева, а также чемпионки мира и Европы Диана Борисова и Екатерина Малыгина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

