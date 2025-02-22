СМИ: Татьяну Сергаеву назначили главным тренером сборной РФ по художественной гимнастике
Главным тренером сборной России по художественной гимнастике назначили мастера спорта СССР, Заслуженного тренера РФ Татьяну Сергаеву. Об этом сообщили в пресс‑службе министерства спорта страны.
На посту главного тренера она сменила Ирину Винер, которая возглавляла российскую сборную 24 года. Она ушла в отставку 12 февраля. Кандидатуру Сергаевой утвердил Министр спорта России Михаил Дегтярев.
Татьяна Сергаева в течение 17 лет являлась старшим тренером соборной РФ по групповым упражнениям. Среди ее воспитанниц олимпийские чемпионки Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Мария Толкачева, а также чемпионки мира и Европы Диана Борисова и Екатерина Малыгина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru