Алина Кабаева назвала уход Ирины Винер с поста «утратой эпохи»

Российская гимнастка Алина Кабаева заявила, что уход Ирины Винер с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике – это «утрата целой эпохи». Ее комментарий опубликован в официальном Telegram-канале Академии художественной гимнастики «Небесная грация», которой владеет спортсменка.

Она отметила, что за годы своей работы Винер создала уникальную школу, которая сегодня является ориентиром для всех в мире.

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«Уход Ирины Винер — это не просто конец эры, это утрата целой эпохи в художественной гимнастике. За годы работы она не только воспитала выдающихся чемпионок, но и создала уникальную школу, которая стала образцом для подражания во всем мире», - заявила она.

Также Кабаева отметила мудрость и талант Винер и поблагодарила ее за «все уроки».

Ранее Винер заявила, что уходит с поста, чтобы готовить новое поколение талантливых тренеров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: er.ru
ТЕГИ:Художественная Гимнастика

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