Алина Кабаева назвала уход Ирины Винер с поста «утратой эпохи»

Российская гимнастка Алина Кабаева заявила, что уход Ирины Винер с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике – это «утрата целой эпохи». Ее комментарий опубликован в официальном Telegram-канале Академии художественной гимнастики «Небесная грация», которой владеет спортсменка.

Она отметила, что за годы своей работы Винер создала уникальную школу, которая сегодня является ориентиром для всех в мире.