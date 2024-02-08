СМИ: Страны Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить сборную Израиля

По данным телеканала, инициативную группу возглавил сводный брат короля Иордании, президент Федерации футбола Западной Азии принц Али бин Аль-Хусейн. Также в группу вошли федерации футбола Палестины, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ.

Страны Ближнего Востока направили свое обращение ФИФА, всем национальным федерациям, шести региональным конфедерациям. Письмо получил в том числе Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в который входит Израиль.

Как отметил глава Израильской футбольной ассоциации Нив Гольдштейн, он надеется на невмешательство ФИФА в политику.

Ранее международная федерация пригрозила отстранить Бразилию от турниров в случае вмешательства в выборы президента Бразильской конфедерации футбола (CBF), напоминает РЕН ТВ.

