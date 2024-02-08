СМИ: Страны Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить сборную Израиля
Двенадцать ближневосточных стран призвали Международную федерацию футбола (ФИФА) отстранить от соревнований сборную Израиля в связи с операцией Тель-Авива в секторе Газа. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на обращение государств.
По данным телеканала, инициативную группу возглавил сводный брат короля Иордании, президент Федерации футбола Западной Азии принц Али бин Аль-Хусейн. Также в группу вошли федерации футбола Палестины, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ.
Страны Ближнего Востока направили свое обращение ФИФА, всем национальным федерациям, шести региональным конфедерациям. Письмо получил в том числе Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в который входит Израиль.
Как отметил глава Израильской футбольной ассоциации Нив Гольдштейн, он надеется на невмешательство ФИФА в политику.
Ранее международная федерация пригрозила отстранить Бразилию от турниров в случае вмешательства в выборы президента Бразильской конфедерации футбола (CBF), напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru