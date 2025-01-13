СМИ: Спортсмены вернули более ста бракованных медалей после Олимпиады в Париже
Более 100 бракованных медалей были возвращены спортсменами в оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже. Об этом сообщает Lettre.
По данным издания, речь, в первую очередь, идёт о бронзовых наградах. Из-за возврата медалей Парижский монетный двор, отвечавший за производство медалей, уволил трёх директоров по производству и качеству.
Отмечается, что причиной быстрой порчи медалей может быть дефектный лак, а также несоблюдение ряда правил производства.
Ранее трёхкратный паралимпийский чемпион по лёгкой атлетике Андрей Вдовин заявил, что российских участников Паралимпиады в Париже оставили без традиционных подарков от спонсоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru