СМИ: Спортсмены вернули более ста бракованных медалей после Олимпиады в Париже

Более 100 бракованных медалей были возвращены спортсменами в оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже. Об этом сообщает Lettre.

Биатлониста Устюгова лишили двух медалей Олимпийских игр 2010 года

По данным издания, речь, в первую очередь, идёт о бронзовых наградах. Из-за возврата медалей Парижский монетный двор, отвечавший за производство медалей, уволил трёх директоров по производству и качеству.

Отмечается, что причиной быстрой порчи медалей может быть дефектный лак, а также несоблюдение ряда правил производства.

Ранее трёхкратный паралимпийский чемпион по лёгкой атлетике Андрей Вдовин заявил, что российских участников Паралимпиады в Париже оставили без традиционных подарков от спонсоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABACA / ТАСС
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