Биатлониста Устюгова лишили двух медалей Олимпийских игр 2010 года
Апелляционный отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонил жалобу российского биатлониста Евгения Устюгова на лишение спортсмена медалей Олимпийских игр 2010 года. Об этом сообщили в профильном органе по контролю за соблюдением правил в управлении, прозрачности и борьбе с допингом Biathlon Integrity Unit.
Олимпиада 2010 года проходила в Ванкувере. На соревнованиях Устюгов завоевал золото в масс-старте и бронзу в эстафете.
В 2020 году Антидопинговая панель CAS признала биатлониста виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала результаты спортсмена с 24 января 2010 года по конец сезона 2013-2014. В частности, Устюгова лишили золота Олимпиады в Сочи-2014, отмечает РЕН ТВ.
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