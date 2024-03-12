СМИ: «Спартак» выплатит Абаскалю 1,8 млн евро в случае увольнения

Московский футбольный клуб «Спартак» заплатит около 1,8 миллиона евро испанцу Гильермо Абаскалю в случае его увольнения с поста главного тренера. Об этом стало известно изданию «Спорт-экспресс».

Нервы и стресс: Червиченко не верит, что Ивич променяет «Краснодар» на «Спартак»

Газета отметила, что именно 1,8 миллиона евро составляет суммарный размер зарплаты специалиста до окончания контракта. Соглашение с Абаскалем заключено до лета 2025 года.

Ранее в СМИ появилась информация о решении руководства «Спартака» уволить испанского специалиста. Утверждается, что одним из кандидатов на его замену стал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В минувшее воскресенье «Спартак» уступил воронежскому «Факелу» со счетом 0:2 в матче 20-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Московский клуб находится на шестой строчке в турнирной таблице, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ФутболФК "Спартак"

Горячие новости

Все новости

партнеры