СМИ: «Спартак» выплатит Абаскалю 1,8 млн евро в случае увольнения
Московский футбольный клуб «Спартак» заплатит около 1,8 миллиона евро испанцу Гильермо Абаскалю в случае его увольнения с поста главного тренера. Об этом стало известно изданию «Спорт-экспресс».
Газета отметила, что именно 1,8 миллиона евро составляет суммарный размер зарплаты специалиста до окончания контракта. Соглашение с Абаскалем заключено до лета 2025 года.
Ранее в СМИ появилась информация о решении руководства «Спартака» уволить испанского специалиста. Утверждается, что одним из кандидатов на его замену стал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
В минувшее воскресенье «Спартак» уступил воронежскому «Факелу» со счетом 0:2 в матче 20-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Московский клуб находится на шестой строчке в турнирной таблице, напоминает «Радиоточка НСН».
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