Место заключения футболиста «Спартака» Промеса описали фразой «ад на земле»

Мужчина вспомнил об ужасных условиях, переполненных камерах, недостатке еды и отсутствии сна. При этом он допустил, что с Промесом могут обращаться лучше, поскольку он не совершал преступлений в Дубае.

Форварда «Спартака» арестовали 13 марта по запросу голландской прокуратуры. В ближайшее время его могут депортировать в Нидерланды.

Суд Амстердама признал футболиста виновным в контрабанде наркотиков и заочно приговорил его к шести годам тюрьмы, напоминает «Радиоточка НСН».

