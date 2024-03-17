Место заключения футболиста «Спартака» Промеса описали фразой «ад на земле»
Тюрьма в Дубае, где содержится нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, является «адом на земле». Об этом в беседе с газетой The Sun заявил бывший британский заключенный Билли Худ.
Мужчина вспомнил об ужасных условиях, переполненных камерах, недостатке еды и отсутствии сна. При этом он допустил, что с Промесом могут обращаться лучше, поскольку он не совершал преступлений в Дубае.
Форварда «Спартака» арестовали 13 марта по запросу голландской прокуратуры. В ближайшее время его могут депортировать в Нидерланды.
Суд Амстердама признал футболиста виновным в контрабанде наркотиков и заочно приговорил его к шести годам тюрьмы, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru