СМИ: «Спартак» и ЦСКА заинтересованы в приобретении Сарра из «Нима»
24 июля 202000:42
Российские футбольные клубы «Спартак» и ЦСКА проявляют интерес в переходе полузащитника французского ФК "Нима" 24-летнего Сиди Сарра. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Wiwsport.
По информации портала, в нем заинтересованы также два других французских клуба и португальский «Порту». Отмечается, что в настоящее время футболист ведет переговоры.
Как пишет ТАСС, портал Transfermarkt оценивает игрока из Сенегала в €1,6 млн.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru