СМИ: «Спартак» и ЦСКА заинтересованы в приобретении Сарра из «Нима»

Российские футбольные клубы «Спартак» и ЦСКА проявляют интерес в переходе полузащитника французского ФК "Нима" 24-летнего Сиди Сарра. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Wiwsport.

По информации портала, в нем заинтересованы также два других французских клуба и португальский «Порту». Отмечается, что в настоящее время футболист ведет переговоры.

Как пишет ТАСС, портал Transfermarkt оценивает игрока из Сенегала в €1,6 млн.



