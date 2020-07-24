СМИ: «Спартак» и ЦСКА заинтересованы в приобретении Сарра из «Нима»

Российские футбольные клубы «Спартак» и ЦСКА проявляют интерес в переходе полузащитника французского ФК "Нима" 24-летнего Сиди Сарра. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Wiwsport.

По информации портала, в нем заинтересованы также два других французских клуба и португальский «Порту». Отмечается, что в настоящее время футболист ведет переговоры.

Как пишет ТАСС, портал Transfermarkt оценивает игрока из Сенегала в €1,6 млн.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:СпартакЦСКАФутбол
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