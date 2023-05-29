СМИ: Спаллетти может вернуться в РПЛ после ухода из «Наполи»

Футбольный тренер из Италии Лучано Спаллетти может вновь возглавить один из клубов Российской премьер-лиги. Это стало ясно после его ухода из «Наполи», который он привёл к победе в чемпионате Италии впервые за 33 года.

Такое предположение в интервью Sport24 сделал футбольный агент Паулу Барбоза. Ранее Спаллети работал с петербургским «Зенитом». По словам Барбозы, итальянскому специалисту пришлась по душе РПЛ. Как отмечает «Свободная пресса», возможность возвращения в Россию, будет зависеть от условий, которые ему могут предложить.