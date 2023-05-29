СМИ: Спаллетти может вернуться в РПЛ после ухода из «Наполи»

Футбольный тренер из Италии Лучано Спаллетти может вновь возглавить один из клубов Российской премьер-лиги. Это стало ясно после его ухода из «Наполи», который он привёл к победе в чемпионате Италии впервые за 33 года.

Такое предположение в интервью Sport24 сделал футбольный агент Паулу Барбоза. Ранее Спаллети работал с петербургским «Зенитом». По словам Барбозы, итальянскому специалисту пришлась по душе РПЛ. Как отмечает «Свободная пресса», возможность возвращения в Россию, будет зависеть от условий, которые ему могут предложить.

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Лучано Спаллетти подтвердил, что уходит из неаполитанского клуба по окончании сезона. 64-летний специалист признался, что ему требуется годовая пауза для отдыха. При этом он подчеркнул, что всё это время не намерен работать ни в каком другом клубе.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», неделю назад «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии третий сезон подряд.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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