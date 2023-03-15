СМИ: Костомарова пытаются привести в сознание после инсульта
15 марта 202318:05
Врачи пытаются привести фигуриста, олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова в сознание. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник.
Медики отмечают, что негативной динамики в текущем состоянии пациента нет. Костомарова стараются постепенно приводить в чувство, чтобы он мог общаться, рассказал источник.
Ранее главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах оценил состояние здоровья Романа Костомарова.
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15 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru