СМИ: Костомарова пытаются привести в сознание после инсульта

Врачи пытаются привести фигуриста, олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова в сознание. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник.

Медики отмечают, что негативной динамики в текущем состоянии пациента нет. Костомарова стараются постепенно приводить в чувство, чтобы он мог общаться, рассказал источник.

Ранее главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах оценил состояние здоровья Романа Костомарова.

