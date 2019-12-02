Организовавший травлю Дзюбы фанат задержан
В Санкт-Петербурге задержали футбольного фаната, который организовывал травлю в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, именно Валерий Бевза заводил фанатов красно-белых, а также провоцировал их выкрикивать фразы, оскорбляющие как лично Дзюбу, так и петербургский клуб в целом. Бевзу увезли прямо со стадиона 1 декабря после матча «Зенита» со «Спартаком», итоговый счет которого 1:0 в пользу хозяев. До матча сообщалось о массовых задержаниях московских фанатов.
На Валерия Бевзу завели административное дело за нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований.
Стоит отметить, что любители футбола не в первых раз оскорбляют форварда, и в тексте кричалок призывают его покинуть команду. Аналогичные ситуации складывались по ходу матча между сборными России и Сан-Марино (5:0) и во время игры 17-ого тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком».
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