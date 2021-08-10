СМИ сообщили о возобновлении переговоров «Барселоны» с Месси

Испанский футбольный клуб «Барселона» предложил Лионелю Месси подписать новый контракт, несмотря на то, что аргентинец уже попрощался с клубом и его болельщиками. Об этом сообщает La Porteria.

Отмечается, что стороны ведут переговоры, с представителями футболиста общается генеральный директор клуба Ферран Ревертер.

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Аргентинский нападающий Лионель Месси эмоционально прокомментировал свой уход из «Барселоны» во время прощальной пресс-конференции, сообщает Sport.es.

Ранее сообщалось, что французский клуб ПСЖ предложил Лионелю Месси контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.

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