СМИ сообщили о возобновлении переговоров «Барселоны» с Месси

В Москве выявили минимальное с 7 апреля число случаев заражения COVID-19 за сутки В столице по программе реновации расселяются 300 домов Еще десять станций Большой кольцевой линии метро запустят в этом году На портале «Я дома» обновилась экспозиция проекта «Москва – с заботой об истории» 30-градусная жара в столице сменится похолоданием и ливнями