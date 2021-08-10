СМИ сообщили о возобновлении переговоров «Барселоны» с Месси
Испанский футбольный клуб «Барселона» предложил Лионелю Месси подписать новый контракт, несмотря на то, что аргентинец уже попрощался с клубом и его болельщиками. Об этом сообщает La Porteria.
Отмечается, что стороны ведут переговоры, с представителями футболиста общается генеральный директор клуба Ферран Ревертер.
Аргентинский нападающий Лионель Месси эмоционально прокомментировал свой уход из «Барселоны» во время прощальной пресс-конференции, сообщает Sport.es.
Ранее сообщалось, что французский клуб ПСЖ предложил Лионелю Месси контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.
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