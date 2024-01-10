СМИ: Словакия хотела бы сыграть против сборной России по хоккею

Сборная Словакии по хоккею хотела бы провести товарищеские матчи против сборной России перед чемпионатом мира 2024 года, сообщает «Матч ТВ».

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По данным телеканала, словацкая национальная команда не против сыграть с российскими хоккеистами одну или несколько товарищеских игр, однако сначала им необходимо получить одобрение от президента страны Зузаны Чапутовой.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 10 по 26 мая в Чехии. Кроме Словакии в турнире примут участие сборные США, Германии, Швеции, Латвии, Франции, Казахстана, Польши, Канады, Финляндии, Швейцарии, Чехии, Дании, Норвегии, Австрии и Великобритании.

Ранее олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек заявил, что ни один россиянин не может участвовать в международных турнирах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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