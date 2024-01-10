СМИ: Словакия хотела бы сыграть против сборной России по хоккею
Сборная Словакии по хоккею хотела бы провести товарищеские матчи против сборной России перед чемпионатом мира 2024 года, сообщает «Матч ТВ».
По данным телеканала, словацкая национальная команда не против сыграть с российскими хоккеистами одну или несколько товарищеских игр, однако сначала им необходимо получить одобрение от президента страны Зузаны Чапутовой.
Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 10 по 26 мая в Чехии. Кроме Словакии в турнире примут участие сборные США, Германии, Швеции, Латвии, Франции, Казахстана, Польши, Канады, Финляндии, Швейцарии, Чехии, Дании, Норвегии, Австрии и Великобритании.
Ранее олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек заявил, что ни один россиянин не может участвовать в международных турнирах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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