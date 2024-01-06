Хоккейная сборная США в шестой раз выиграла молодежный чемпионат мира

В финальном матче первенства, который прошел в Гетеборге, американская команда обыграла сборную Швеции со счетом 6:2 (1:0, 2:2, 3:0).

Американские хоккеисты становятся победителями молодежного чемпионата мира уже в шестой раз. Сборная США выигрывали на турнирах в 2004, 2010, 2013, 2017, 2021 годах. Кроме того, команда дважды завоевывала серебряные медали и имеет в активе семь бронзовых наград.

Между тем стало известно, что в США 1-3 февраля пройдет матч звезд Национальной хоккейной лиги 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

