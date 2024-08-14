СМИ: Себастьян Феттель может вернуться в «Формулу 1» в составе Audi

Издание ссылается на советника команды Red Bull Racing по автоспорту Хельмута Марко, по словам которого немецкий пилот «проявляет заинтересованность в возобновлении карьеры».

Отмечается, что Феттель мог бы вернуться в «Королевские гонки» в составе команды Audi, которая придёт в чемпионат в 2026 году.

Ранее семикратный чемпион «Формулы 1» Льюис Хэмилтон заявил, что Феттель стал бы отличным вариантом для команды Mercedes-AMG F1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

