Чемпион Ф1 Феттель допустил возвращение в гонки
Четырёхкратный чемпион «Формулы 1» Себастьян Феттель в эфире немецкого телеканала RTL признался, что периодически размышляет о возобновлении гоночной карьеры.
По его словам, это очень непростой вопрос, однако в настоящее время желание находиться рядом с семьёй гораздо сильнее, чем возможность снова попасть в насыщенный календарь из 24 гонок Гран-при.
Немецкий гонщик также отметил, что от возвращения его весьма успешно отговаривают дети, которые напоминают, что тогда он редко будет появляться дома.
«Мне очень понравились последние полтора года, проведённые с семьёй. Надеюсь, детям тоже понравилось. Возможно, настроение изменится, но на данный момент всё хорошо», - заключил пилот.
Феттель завершил карьеру по окончании сезона 2022 года. Семикратный чемпион «Формулы 1» Льюис Хэмилтон заявил, что для него было честью называть немецкого гонщика конкурентом, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru