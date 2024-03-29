Чемпион Ф1 Феттель допустил возвращение в гонки

Четырёхкратный чемпион «Формулы 1» Себастьян Феттель в эфире немецкого телеканала RTL признался, что периодически размышляет о возобновлении гоночной карьеры.

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По его словам, это очень непростой вопрос, однако в настоящее время желание находиться рядом с семьёй гораздо сильнее, чем возможность снова попасть в насыщенный календарь из 24 гонок Гран-при.

Немецкий гонщик также отметил, что от возвращения его весьма успешно отговаривают дети, которые напоминают, что тогда он редко будет появляться дома.

«Мне очень понравились последние полтора года, проведённые с семьёй. Надеюсь, детям тоже понравилось. Возможно, настроение изменится, но на данный момент всё хорошо», - заключил пилот.

Феттель завершил карьеру по окончании сезона 2022 года. Семикратный чемпион «Формулы 1» Льюис Хэмилтон заявил, что для него было честью называть немецкого гонщика конкурентом, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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