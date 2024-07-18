СМИ: Сборную России по футболу пригласили на товарищеский турнир во Вьетнаме

Отмечается, что в будет всего три участника. Это национальные команды Вьетнама и Таиланда, а также либо сборная России, либо сборная Панамы.

Как пишет «Советский спорт», соревнования получили название «Турнир трёх наций». Матчи пройдут с 4 по 10 сентября.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин на четыре года продлили контракт с национальной командой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

