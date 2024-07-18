СМИ: Сборную России по футболу пригласили на товарищеский турнир во Вьетнаме
Сборную России по футболу пригласили на товарищеский турнир, который пройдёт во вьетнамском городе Хошимин. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что в будет всего три участника. Это национальные команды Вьетнама и Таиланда, а также либо сборная России, либо сборная Панамы.
Как пишет «Советский спорт», соревнования получили название «Турнир трёх наций». Матчи пройдут с 4 по 10 сентября.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин на четыре года продлили контракт с национальной командой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина разрешила себе не выплачивать госдолг
- Умер диджей Tomcraft
- Фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии
- Опрос: Только 3% россиян игнорируют звонки от руководства в нерабочее время
- Депутат Хамзаев: Штрафы за дискредитацию семейных ценностей должны «кусаться»
- В Москве из-за жары появились гигантские осы
- Максим Фадеев зарегистрирует изображение Глюк'oZа как товарный знак
- Машков: Театр Олега Табакова откроет новый сезон на сцене «Современника»
- В Азербайджане отказались от встречи с Пашиняном на саммите в Великобритании
- Поход в театр возглавил рейтинг популярных видов культурного досуга у россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru