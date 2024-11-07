Карпин заявил, что сборная России смогла бы отобраться на Евро-2024
Текущий уровень сборной России позволил бы ей попасть на прошедший в Германии чемпионат Европы. Об этом в эфире «Русского радио» заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
По его мнению, если бы у сборной был допуск к международным турнирам, то она смогла бы пройти отбор и выйти в групповой этап.
«Мне кажется, мы уж точно не ударили бы в грязь лицом», — заключил специалист.
Ранее Карпин заявил, что играющие в Европе российские футболисты приезжают на товарищеские матчи национальной команды потому, что «сборная — это показатель», сообщает RT.
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