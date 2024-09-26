СМИ: Самаранч-младший обвинил Россию в нарушении Олимпийской хартии

Он отметил, что ему хотелось «пересмотреть вопрос реинтеграции Олимпийского комитета России», однако Москва по-прежнему «грубо нарушает Олимпийскую хартию».

«Но как только причины для отстранения исчезнут, нам придётся усердно поработать, чтобы вернуть Россию», — цитирует Самаранча-младшего агентство.

Ранее МОК назвал кандидатов на пост главы комитета после ухода Томаса Баха. В список вошли семь человек, в том числе Самаранч-младший, сообщает RT.

