СМИ: Самаранч-младший обвинил Россию в нарушении Олимпийской хартии
Россию отстранили от международных соревнований, так как она не уважала олимпийское перемирие в 2022 году. Как сообщает Agence France-Presse, такое заявление сделал вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший.
Он отметил, что ему хотелось «пересмотреть вопрос реинтеграции Олимпийского комитета России», однако Москва по-прежнему «грубо нарушает Олимпийскую хартию».
«Но как только причины для отстранения исчезнут, нам придётся усердно поработать, чтобы вернуть Россию», — цитирует Самаранча-младшего агентство.
Ранее МОК назвал кандидатов на пост главы комитета после ухода Томаса Баха. В список вошли семь человек, в том числе Самаранч-младший, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru