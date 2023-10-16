Баха хотят оставить главой МОК вопреки Олимпийской хартии

Президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху предложили не уходить в отставку после истечения его второго срока полномочий в 2025 годув нарушении действующих правил. Инициативу озвучили несколько членов МОК на сессии организации в Индии, передаёт Reuters.

Такое предложение выдвинули представители Алжира, Парагвая и Доминиканской Республики. По их задумке, для реализации этой идеи следует изменить Олимпийскую хартию, после чего Бах сможет вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах.

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Президент МОК поблагодарил за такое предложение и завил о преданности Олимпийской хартии. Вместе с тем, он не исключил, что будет баллотироваться на новый срок. Этот вопрос исполком МОК должен обсудить на следующем заседании.

Бах возглавил МОК в 2013 году. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», до этого количество сроков президентства было ограничено 12 годами. На это пошли, чтобы исключить длительного пребывания на посту одного человека, как было с Хуаном Антонио Самаранчем. Он возглавлял МОК на протяжении 21 года и покинул пост в 80 лет.

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