Баха хотят оставить главой МОК вопреки Олимпийской хартии

Президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху предложили не уходить в отставку после истечения его второго срока полномочий в 2025 годув нарушении действующих правил. Инициативу озвучили несколько членов МОК на сессии организации в Индии, передаёт Reuters.

Такое предложение выдвинули представители Алжира, Парагвая и Доминиканской Республики. По их задумке, для реализации этой идеи следует изменить Олимпийскую хартию, после чего Бах сможет вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах.