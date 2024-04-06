СМИ: Сальто могут убрать из списка запрещенных элементов в фигурном катании

По данным агентства, инициативу планируется обсудить на конгрессе Международного союза конькобежцев в июне в Лас-Вегасе. Сейчас за исполнение этого элемента, считающегося небезопасным, дается два балла штрафа.

Некоторые фигуристы выполняют сальто во время показательных выступлений.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева лишилась президентской стипендии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». До этого Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. После этого спортсменку исключили из сборной России.

