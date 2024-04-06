СМИ: Сальто могут убрать из списка запрещенных элементов в фигурном катании
Сальто могут убрать из списка запрещенных элементов в фигурном катании, передает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, инициативу планируется обсудить на конгрессе Международного союза конькобежцев в июне в Лас-Вегасе. Сейчас за исполнение этого элемента, считающегося небезопасным, дается два балла штрафа.
Некоторые фигуристы выполняют сальто во время показательных выступлений.
Ранее российская фигуристка Камила Валиева лишилась президентской стипендии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». До этого Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. После этого спортсменку исключили из сборной России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru