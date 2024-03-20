Фигурист Плющенко рассказал, почему нельзя бойкотировать Олимпиаду
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что российским спортсменам не надо отказываться от участия в Олимпийских играх.
«Надо поехать в нейтральном статусе и доказать своими медалями, результатом, что мы самые лучшие. Настолько нужно подготовиться, «вынести» всех, чтобы все сразу поняли, откуда мы», - заявил он в беседе с aif.ru.
По мнению фигуриста, бойкот Олимпиады российскими спортсменами приведет к тому, что другим атлетам будет проще завоевать медали. В условиях международного давления важно отстоять позиции России, добавил Плющенко.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским и белорусским спортсменам принимать участие в параде атлетов на церемонии открытия Олимпиады в Париже. На данный момент на участие в соревнованиях отобрались 12 спортсменов с российскими паспортами, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru