Фигурист Плющенко рассказал, почему нельзя бойкотировать Олимпиаду

«Надо поехать в нейтральном статусе и доказать своими медалями, результатом, что мы самые лучшие. Настолько нужно подготовиться, «вынести» всех, чтобы все сразу поняли, откуда мы», - заявил он в беседе с aif.ru.

По мнению фигуриста, бойкот Олимпиады российскими спортсменами приведет к тому, что другим атлетам будет проще завоевать медали. В условиях международного давления важно отстоять позиции России, добавил Плющенко.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским и белорусским спортсменам принимать участие в параде атлетов на церемонии открытия Олимпиады в Париже. На данный момент на участие в соревнованиях отобрались 12 спортсменов с российскими паспортами, напоминает «Радиоточка НСН».

