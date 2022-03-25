СМИ: Русский может стать официальным языком ФИФА

По информации издания, руководство хочет добавить русский, португальский и арабский языки в список официальных языков ФИФА, чтобы способствовать «более репрезентативному подходу для языков, на которых говорят в ассоциациях-членах по всему миру».

По данным газеты, вопрос по включению новых языков будет рассмотрен на конгрессе ФИФА, который пройдет 31 марта.

Согласно уставу ФИФА, в список официальных языков организации включены испанский, английский, французский и немецкий.

