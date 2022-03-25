СМИ: Русский может стать официальным языком ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) может признать русский язык официальным языком организации. Об этом сообщает французская спортивная газета L'Еquipe.
По информации издания, руководство хочет добавить русский, португальский и арабский языки в список официальных языков ФИФА, чтобы способствовать «более репрезентативному подходу для языков, на которых говорят в ассоциациях-членах по всему миру».
По данным газеты, вопрос по включению новых языков будет рассмотрен на конгрессе ФИФА, который пройдет 31 марта.
Согласно уставу ФИФА, в список официальных языков организации включены испанский, английский, французский и немецкий.
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