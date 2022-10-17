СМИ: Российским футболистам предоставят бронь от призыва по мобилизации

По данным СМИ, ведомства выпустят соответствующее решение на текущей неделе.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) собрал с клубов Российской премьер-лиги и Первой лиги списки сотрудников, которым необходима отсрочка от мобилизации. Перечни направили в Минспорт для принятия дальнейшего решения.

Между тем некоторые российские футболисты уже получили повестки о призыве по мобилизации. В частности, в военкомат был вызван голкипер московского «Торпедо» Александр Довбня, впоследствии ему предоставили отсрочку от мобилизации, пишет «Свободная пресса».

