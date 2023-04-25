СМИ: российские теннисисты подписали декларацию нейтральности ради Уимблдона
25 апреля 202320:15
Несколько российских теннисистов подписали декларацию нейтральности для участия в турнире Уимблдон, передают СМИ со ссылкой на исполнительного директора Всеанглийского клуба Салли Болтона.
«Текст декларации был согласован с правительством, ATP, WTA, ITF и нашими партнерами в LTA», - сказал он.
Болтон не стал разглашать детали и имена спортсменов. По его словам, теннисисты отдают отчет своим действиям.
Россиянин Андрей Рублев одержал победу в теннисном турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло, передает «Радиоточка НСН».
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25 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru