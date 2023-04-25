СМИ: российские теннисисты подписали декларацию нейтральности ради Уимблдона

«Текст декларации был согласован с правительством, ATP, WTA, ITF и нашими партнерами в LTA», - сказал он.

Болтон не стал разглашать детали и имена спортсменов. По его словам, теннисисты отдают отчет своим действиям.

Россиянин Андрей Рублев одержал победу в теннисном турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло, передает «Радиоточка НСН».

