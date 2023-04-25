СМИ: российские теннисисты подписали декларацию нейтральности ради Уимблдона

Несколько российских теннисистов подписали декларацию нейтральности для участия в турнире Уимблдон, передают СМИ со ссылкой на исполнительного директора Всеанглийского клуба Салли Болтона.

Медведев оказался на третьем месте в рейтинге ATP

«Текст декларации был согласован с правительством, ATP, WTA, ITF и нашими партнерами в LTA», - сказал он.

Болтон не стал разглашать детали и имена спортсменов. По его словам, теннисисты отдают отчет своим действиям.

Россиянин Андрей Рублев одержал победу в теннисном турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УимблдонСпортБольшой Теннис

Горячие новости

Все новости

партнеры