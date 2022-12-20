СМИ: Роналду желает сыграть за Португалию на чемпионате мира 2026 года

Источник издания утверждает, что форварду трудно смириться с неудовлетворительными результатами национальной команды и поэтому он хочет принять участие в турнире 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Отметим, что в 2026 году пятикратному обладателю «Золотого мяча» исполнится 41 год.

Ранее в спортивных СМИ появилась информация, что Криштиану Роналду считает, что может быть полезен сборной Португалии, поэтому не намерен завершать карьеру в национальной команде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

