СМИ: Роналду желает сыграть за Португалию на чемпионате мира 2026 года
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду хочет сыграть за свою страну на следующем чемпионате мира, сообщает Marca.
Источник издания утверждает, что форварду трудно смириться с неудовлетворительными результатами национальной команды и поэтому он хочет принять участие в турнире 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.
Отметим, что в 2026 году пятикратному обладателю «Золотого мяча» исполнится 41 год.
Ранее в спортивных СМИ появилась информация, что Криштиану Роналду считает, что может быть полезен сборной Португалии, поэтому не намерен завершать карьеру в национальной команде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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