СМИ: Роналду станет совладельцем «Аль-Насра»

Собеседники испанской газеты утверждают, что за продление контракта, который истекает в 2025 году, португалец получит не только 183 миллиона евро за сезон, но и 5% акций команды.

«Таким образом руководство «Аль-Насра» намерено продемонстрировать Роналду свое доверие и восхищение тем, что он делает в составе клуба», - говорится в сообщении.

Ранее Роналду допустил, что повесит бутсы на гвоздь «через два или три года», оставаясь при этом игроком саудовского «Аль-Насра», сообщает RT.

