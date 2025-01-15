СМИ: Роналду станет совладельцем «Аль-Насра»
Португальский нападающий Криштиану Роналду станет совладельцем саудовского ФК «Аль-Наср». Об этом со ссылкой на источники сообщает Marca.
Собеседники испанской газеты утверждают, что за продление контракта, который истекает в 2025 году, португалец получит не только 183 миллиона евро за сезон, но и 5% акций команды.
«Таким образом руководство «Аль-Насра» намерено продемонстрировать Роналду свое доверие и восхищение тем, что он делает в составе клуба», - говорится в сообщении.
Ранее Роналду допустил, что повесит бутсы на гвоздь «через два или три года», оставаясь при этом игроком саудовского «Аль-Насра», сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ сообщили о достижении соглашения о прекращении огня в секторе Газа
- Инфляция в России в 2024 году достигла 9,52% и превысила прогнозы властей
- В Краснодарском крае с момента ЧП к медикам обратились 146 волонтеров
- СМИ: Пилоты AZAL отказались от посадки в Грозном перед крушением в Актау
- Призер чемпионатов России по самбо Ольга Баранова умерла в 33 года
- США ослабили ограничения на операции с российскими банками
- Пассажирский самолет рейса Екатеринбург – Астана вернулся в аэропорт вылета
- СМИ: Роналду станет совладельцем «Аль-Насра»
- США объявили о новых санкциях против России
- Варшавер: Дмитрию Певцову предлагались роли в новых постановках «Ленкома»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru