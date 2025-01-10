Роналду стал первым в истории футболистом, забивавшим 24 года подряд

В матче против «Аль-Охдуду» 39-летний форвард реализовал пенальти и стал первым в истории футболистом, забивавшим 24 года подряд.

Впервые на профессиональном уровне Роналду отличился в составе лиссабонского «Спортинга» 7 октября 2002 года. В настоящее время на счету португальца 917 голов.

Ранее Роналду стал первым в мире человеком, набравшим миллиард подписчиков во всех своих социальных сетях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

