Роналду стал первым в истории футболистом, забивавшим 24 года подряд
Выступающий за саудовский «Аль-Наср» португальский нападающий Криштиану Роналду установил новый бомбардирский рекорд.
В матче против «Аль-Охдуду» 39-летний форвард реализовал пенальти и стал первым в истории футболистом, забивавшим 24 года подряд.
Впервые на профессиональном уровне Роналду отличился в составе лиссабонского «Спортинга» 7 октября 2002 года. В настоящее время на счету португальца 917 голов.
Ранее Роналду стал первым в мире человеком, набравшим миллиард подписчиков во всех своих социальных сетях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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