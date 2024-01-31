СМИ: Роналду не сыграет с Месси в матче между «Аль-Насром» и «Интер Майами»
Товарищеский матч между саудовским клубом «Аль-Насром» и американским «Интер Майами» пройдёт без участия Криштиану Роналду, сообщает Goal.
Источник издания утыверждает, что португальский нападающий получил мышечное повреждение. Так как руководство «Аль-Насра» не желает рисковать здоровьем 38-летнего португальца, то на поле его не выпустят.
Встреча между «Аль-Насром» и «Интер Майами» намечена на 1 февраля.
Ранее Криштиану Роналду извинился перед китайскими болельщиками за отмену товарищеского матча с местной командой «Шанхай Шэньхуа» из-за его травмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru