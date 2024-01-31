СМИ: Роналду не сыграет с Месси в матче между «Аль-Насром» и «Интер Майами»

Источник издания утыверждает, что португальский нападающий получил мышечное повреждение. Так как руководство «Аль-Насра» не желает рисковать здоровьем 38-летнего португальца, то на поле его не выпустят.

Встреча между «Аль-Насром» и «Интер Майами» намечена на 1 февраля.

Ранее Криштиану Роналду извинился перед китайскими болельщиками за отмену товарищеского матча с местной командой «Шанхай Шэньхуа» из-за его травмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

