СМИ: Роналду не сыграет с Месси в матче между «Аль-Насром» и «Интер Майами»

Товарищеский матч между саудовским клубом «Аль-Насром» и американским «Интер Майами» пройдёт без участия Криштиану Роналду, сообщает Goal.

Роналду заявил, что в 38 лет обошел молодых игроков по забитым голам

Источник издания утыверждает, что португальский нападающий получил мышечное повреждение. Так как руководство «Аль-Насра» не желает рисковать здоровьем 38-летнего португальца, то на поле его не выпустят.

Встреча между «Аль-Насром» и «Интер Майами» намечена на 1 февраля.

Ранее Криштиану Роналду извинился перед китайскими болельщиками за отмену товарищеского матча с местной командой «Шанхай Шэньхуа» из-за его травмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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