Роналду заявил, что в 38 лет обошел молодых игроков по забитым голам
Нападающий саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своем возрасте. Слова спортсмена приводит журналист Фабрицио Романо на странице в социальной сети X (бывший Twitter).
Роналду обратил внимание, что обошел молодых футболистов по количеству голов. Он признался, что гордится достижением.
«А скоро мне исполнится 39 лет!» - напомнил португалец.
По итогам прошлого года в активе форварда 54 мяча. Десять голов он забил в составе сборной Португалии, остальные — в клубных поединках.
В начале декабря «Аль-Наср» потерпел поражение от «Аль-Хиляля» в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счетом 3:0, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru