Роналду заявил, что в 38 лет обошел молодых игроков по забитым голам

Роналду обратил внимание, что обошел молодых футболистов по количеству голов. Он признался, что гордится достижением.

«А скоро мне исполнится 39 лет!» - напомнил португалец.

По итогам прошлого года в активе форварда 54 мяча. Десять голов он забил в составе сборной Португалии, остальные — в клубных поединках.

В начале декабря «Аль-Наср» потерпел поражение от «Аль-Хиляля» в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счетом 3:0, отмечает «Радиоточка НСН».

