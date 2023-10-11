СМИ: Роналду могут назначить 99 ударов плетью за поцелуй художницы в Иране
Выступающий за саудовский клуб «Аль‑Наср» Криштиану Роналду может подвергнуться телесному наказанию, если в будущем приедет в Иран. Об этом сло ссылкой на иранские СМИ сообщает хорватское издание Index HR.
Уточняется, что речь идёт о встрече португальца с фанатами, которая прошла в Иране в рамках встречи клуба из Саудовской Аравии с местным «Персеполисом». Увидеть своего кумира и пообщаться с ним в числе прочих смогла иранская художница, женщина с ограниченными возможностями здоровья по имени Фатима.
На встрече Криштиану Роналду обнял и поцеловал Фатиму. Таким образом пятикратный обладатель «Золотого мяча» нарушил строгие иранские законы, согласно которым за эти действия его могут приговорить к 99 ударам плетью.
Ранее адвокат Нуф бинт Ахмед заявила, что подала иск против Роналду из-за того, что уходя в подтрибунное помещение, футболист схватил себя за пах, что в Саудовской Аравии, по её словам, считается «проявлением публичной непристойности» и для иностранцев за это предусмотрены арест и депортация. Однако португалец избежал наказания, так как дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии не стал рассматривать данный эпизод, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru