СМИ: Роналду лишится двухнедельной зарплаты за отказ выходить на замену

По данным издания, за отказ выйти на замену в матче против «Тоттенхэма», а также за то, что он покинул поле до финального свистка, нападающий лишится суммы, равной его зарплате за две недели.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, в качестве наказание за этот инцидент, решил не включать Роналду в заявку на матч 13-го тура Английской премьер-лиги против лондонского «Челси», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

