СМИ: Роналду лишится двухнедельной зарплаты за отказ выходить на замену

Руководство ФК «Манчестер Юнайтед» намерено оштрафовать Криштиану Роналду на 720 тысяч фунтов стерлингов, сообщает talkSPORT.

По данным издания, за отказ выйти на замену в матче против «Тоттенхэма», а также за то, что он покинул поле до финального свистка, нападающий лишится суммы, равной его зарплате за две недели.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, в качестве наказание за этот инцидент, решил не включать Роналду в заявку на матч 13-го тура Английской премьер-лиги против лондонского «Челси», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ФутболШтрафЗарплатаМанчестер ЮнайтедКриштиану Роналду
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