СМИ: Роналду дисквалифицируют на два матча после удаления в игре с «Аль-Хилялем»

Ранее «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Наср» со счетом 2:1. Роналду удалили с поля на 86-й минуте за удар локтем в лицо сопернику. При этом форвард замахнулся в сторону судьи, показавшего красную карточку, пишет Ura.ru.

Дисциплинарный комитет допросил Роналду об инциденте. Ведомство изучило объяснения португальского игрока и приняло решение дисквалифицировать нападающего на два матча.

