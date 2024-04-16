СМИ: Роналду дисквалифицируют на два матча после удаления в игре с «Аль-Хилялем»

Нападающего футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду отстранят на два матча после удаления в игре с «Аль-Хилялем» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. Об этом пишет Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники в дисциплинарном комитете.

Роналду удалили за неспортивное поведение в матче Суперкубка Саудовской Аравии

Ранее «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Наср» со счетом 2:1. Роналду удалили с поля на 86-й минуте за удар локтем в лицо сопернику. При этом форвард замахнулся в сторону судьи, показавшего красную карточку, пишет Ura.ru.

Дисциплинарный комитет допросил Роналду об инциденте. Ведомство изучило объяснения португальского игрока и приняло решение дисквалифицировать нападающего на два матча.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ФутболСаудовская АравияКриштиану Роналду

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