Роналду удалили за неспортивное поведение в матче Суперкубка Саудовской Аравии

Нападающего удалили с поля на 86-й минуте за удар соперника в лицо. Роналду показали красную карточку, после чего он замахнулся на судью, но сдержался.

Матч между «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем» завершился со счетом 1:2.

В начале апреля Роналду забил 65-й хет-трик в своей карьере. Это произошло в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии, отмечает «Радиоточка НСН».

