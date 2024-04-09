Роналду удалили за неспортивное поведение в матче Суперкубка Саудовской Аравии

Португальского нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду удалили с поля за неспортивное поведение во время матча с «Аль-Хилялем» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии по футболу.

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Нападающего удалили с поля на 86-й минуте за удар соперника в лицо. Роналду показали красную карточку, после чего он замахнулся на судью, но сдержался.

Матч между «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем» завершился со счетом 1:2.

В начале апреля Роналду забил 65-й хет-трик в своей карьере. Это произошло в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ФутболСаудовская АравияКриштиану Роналду

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