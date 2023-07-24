СМИ: ПСЖ согласился на трансфер Мбаппе в саудовский «Аль-Хиляль»

Отмечается, что сумма трансфера составит 300 миллионов евро. Это станет рекордной суммой в истории футбола.

Накануне появилась информация, что Мбаппе будет зарабатывать в саудовском клубе 700 миллионов евро в год. Также в СМИ были сообщения о намерении нападающего перейти в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

По информации радиостанции RMC Sport, главного тренера «Пари Сен-Жермен» Кристофа Гальтье задержали в рамках расследования дела о расизме, передает «Радиоточка НСН».

