СМИ: ПСЖ согласился на трансфер Мбаппе в саудовский «Аль-Хиляль»
Руководство французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» приняло предложение саудовского «Аль-Хиляля» о трансфере нападающего Килиана Мбаппе, сообщил в понедельник телеканал Sky Sports.
Отмечается, что сумма трансфера составит 300 миллионов евро. Это станет рекордной суммой в истории футбола.
Накануне появилась информация, что Мбаппе будет зарабатывать в саудовском клубе 700 миллионов евро в год. Также в СМИ были сообщения о намерении нападающего перейти в мадридский «Реал» на правах свободного агента.
По информации радиостанции RMC Sport, главного тренера «Пари Сен-Жермен» Кристофа Гальтье задержали в рамках расследования дела о расизме, передает «Радиоточка НСН».
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