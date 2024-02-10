СМИ: «ПСЖ» предложил Мбаппе двухлетний контракт на €160 млн
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» хочет на два года продлить контракт с форвардом Килианом Мбаппе. Об этом сообщил журналист Франсуа Давид в эфире El Chiringuito TV.
Отмечается, что команда предложила игроку продлить соглашение, за два сезона Мбаппе получит €160 млн.
Форвард хочет перейти в мадридский «Реал», однако, по словам Давида, Мбаппе допускает продолжение карьеры в «ПСЖ». Это возможно, если предложение испанской команды «не будет выше», чем предложение по игрокам Джуду Беллингему или Винисиусу Жуниору.
Ранее СМИ сообщили, что Мбаппе решил перейти в мадридский «Реал» по окончании текущего сезона.
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