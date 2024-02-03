СМИ: Килиан Мбаппе перейдет из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал»
3 февраля 202421:51
Французский нападающий Килиан Мбаппе принял решение перейти из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал» по окончании текущего сезона, сообщает газета Le Parisien.
По информации источника, сумма контракта Мбаппе с «Реалом» может быть самой крупной в истории клуба.
Ранее газета L'Equipe сообщила, что Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ и станет свободным агентом в июне 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Килиан Мбаппе перейдет из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru