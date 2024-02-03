СМИ: Килиан Мбаппе перейдет из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал»

По информации источника, сумма контракта Мбаппе с «Реалом» может быть самой крупной в истории клуба.



Ранее газета L'Equipe сообщила, что Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ и станет свободным агентом в июне 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

