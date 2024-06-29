СМИ: «ПСЖ» не стал продлевать контракт с конкурентом Сафонова голкипером Рико

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» решил не продлевать контракт с испанским вратарем Серхио Рико, передает RMC Sport.

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Рико получил травму после падения с лошади и был госпитализирован в больницу 28 мая 2023 года. По данным СМИ, у спортсмена было кровоизлияние в мозг. В течение пяти недель он находился в реанимации, и его состояние стабильно улучшалось.

Ранее вратарь сборной России Матвей Сафонов, перешедший из ФК «Краснодар» во французский «Пари Сен-Жермен», заявил, что не намерен говорить «прощай» родному городу и клубу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Сафонов подписал пятилетний контракт с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен».

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ФОТО: www.psg.fr
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