СМИ: «ПСЖ» не стал продлевать контракт с конкурентом Сафонова голкипером Рико

Рико получил травму после падения с лошади и был госпитализирован в больницу 28 мая 2023 года. По данным СМИ, у спортсмена было кровоизлияние в мозг. В течение пяти недель он находился в реанимации, и его состояние стабильно улучшалось.

Ранее вратарь сборной России Матвей Сафонов, перешедший из ФК «Краснодар» во французский «Пари Сен-Жермен», заявил, что не намерен говорить «прощай» родному городу и клубу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Сафонов подписал пятилетний контракт с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен».

