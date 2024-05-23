СМИ: ПСЖ и «Краснодар» согласовали переход Матвея Сафонова
Французский футбольный клуб «ПСЖ» предварительно договорился о приобретении у российского «Краснодара» основного вратаря команды и сборной России Матвея Сафонова, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
При этом, как отмечается, сам Сафонов уже дал своё согласие на переезд в Париж. Переход футболиста, как предполагается, будет официально оформлен после завершения сезона в РПЛ.
По данным портала Transfermarkt ориентировочная стоимость вратаря сборной России оценивается в € 18 млн.
Ранее «Краснодар» объявил о подписании нового контракта с Сафоновым до 2029 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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