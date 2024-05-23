СМИ: ПСЖ и «Краснодар» согласовали переход Матвея Сафонова

При этом, как отмечается, сам Сафонов уже дал своё согласие на переезд в Париж. Переход футболиста, как предполагается, будет официально оформлен после завершения сезона в РПЛ.

По данным портала Transfermarkt ориентировочная стоимость вратаря сборной России оценивается в € 18 млн.

Ранее «Краснодар» объявил о подписании нового контракта с Сафоновым до 2029 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

