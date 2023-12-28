Голкипер «Краснодара» Сафонов стал самым дорогим российским вратарем
Защищающий ворота сборной России и ФК «Краснодар» Матвей Сафонов стал самым дорогим голкипером в России по версии портала Transfermarkt.
Сообщается, что текущая рыночная стоимость вратаря составляет 18 млн евро - это первое место среди российских голкиперов и 25-е в общем списке.
Также в российский ТОП-10 вошли Илья Лантратов («Локомотив», 3 млн евро), Илья Помазун («Урал», 2,5 млн евро), Александр Максименко («Спартак», 2 млн евро), Александр Селихов («Спартак», 2 млн евро), Даниил Худяков (Локомотив», 1,5 млн евро), Иван Ломаев («Крылья Советов», 1,5 млн евро), Никита Хайкин («Будё-Глимт», 1,5 млн евро), Игорь Акинфеев (ЦСКА, 1,5 млн евро) и Станислав Акгацев («Краснодар», 1 млн евро).
Самым дорогим голкипером мира, по версии Transfermarkt, является защищающий ворота португальского ФК «Порту» и сборной Португалии Диогу Кошта (45 млн евро), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru