СМИ: Промес попросил гарантий безопасности для дачи показаний в суде Нидерландов

Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес заявил, что готов лично прибыть в суд Нидерландов для дачи показаний, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники.

Апелляционный суд Амстердама предварительно отклонил апелляцию Квинси Промеса

Собеседники агентства отметили, что футболист при этом поставил условие - его не должны арестовать, о чём он проинформировал прокуратуру страны.

В надзорном ведомстве Нидерландов подтвердили наличие заявления от Промеса, указав, что ему было отказано. Также в прокуратуре добавили, что спортсмен может полностью передать свою защиту в руки своего адвоката.

Ранее бывший игрок ФК «Спартак» и сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что столичная команда должна поддержать осужденного в Нидерландах Промеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудНидерландыУголовное ДелоФК "Спартак"

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