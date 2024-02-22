СМИ: Промес попросил гарантий безопасности для дачи показаний в суде Нидерландов

Собеседники агентства отметили, что футболист при этом поставил условие - его не должны арестовать, о чём он проинформировал прокуратуру страны.

В надзорном ведомстве Нидерландов подтвердили наличие заявления от Промеса, указав, что ему было отказано. Также в прокуратуре добавили, что спортсмен может полностью передать свою защиту в руки своего адвоката.

Ранее бывший игрок ФК «Спартак» и сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что столичная команда должна поддержать осужденного в Нидерландах Промеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

