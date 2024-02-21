Апелляционный суд Амстердама предварительно отклонил апелляцию Квинси Промеса

Таким образом, был оставлен в силе приговор, согласно которому обвиняемый приговаривается к 18 месяцам тюрьмы.

«Суд отклонил ходатайство, поскольку не счел его целесообразным», - сообщила пресс-служба суда.

Инцидент произошел на семейной вечеринке в 2020 году, во время которой Промес нанес родственнику удар ножом.

Ранее игроку «Спартака» Промесу дали шесть лет тюрьмы за контрабанду наркотиков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

