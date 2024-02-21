Апелляционный суд Амстердама предварительно отклонил апелляцию Квинси Промеса
Апелляционный суд Амстердама предварительно отклонил апелляцию, поданную стороной защиты нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса по делу о нападении на двоюродного брата, передает ТАСС.
Таким образом, был оставлен в силе приговор, согласно которому обвиняемый приговаривается к 18 месяцам тюрьмы.
«Суд отклонил ходатайство, поскольку не счел его целесообразным», - сообщила пресс-служба суда.
Инцидент произошел на семейной вечеринке в 2020 году, во время которой Промес нанес родственнику удар ножом.
Ранее игроку «Спартака» Промесу дали шесть лет тюрьмы за контрабанду наркотиков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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