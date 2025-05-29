СМИ: Президента мадридского «Реала» призвали вернуть Роналду

Болельщики мадридского «Реала» призвали президента клуба Флорентино Переса вернуть в состав Криштиану Роналду.

СМИ: Криштиану Роналду получил шанс сыграть на клубном чемпионате мира

В соцсетях появилось видео с соответствующим плакатом, который вывесили рядом с базой «королевского клуба».

«Флорентино, приведи CR7», - гласит надпись на плакате.

Ранее Роналду, ставший с клубом «Аль-Наср» бронзовым призёром чемпионата Саудовской Аравии, написал в соцсетях, что «эта глава окончена, однако история по-прежнему пишется», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Многи СМИ расценили этот пост, как намёк на то, что португалец расстанется с саудовской командой.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ФутболФутболистРеалКриштиану Роналду

Горячие новости

Все новости

партнеры