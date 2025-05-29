СМИ: Президента мадридского «Реала» призвали вернуть Роналду
Болельщики мадридского «Реала» призвали президента клуба Флорентино Переса вернуть в состав Криштиану Роналду.
В соцсетях появилось видео с соответствующим плакатом, который вывесили рядом с базой «королевского клуба».
«Флорентино, приведи CR7», - гласит надпись на плакате.
Ранее Роналду, ставший с клубом «Аль-Наср» бронзовым призёром чемпионата Саудовской Аравии, написал в соцсетях, что «эта глава окончена, однако история по-прежнему пишется», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Многи СМИ расценили этот пост, как намёк на то, что португалец расстанется с саудовской командой.
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