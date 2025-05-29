СМИ: Президента мадридского «Реала» призвали вернуть Роналду

СМИ: США подготовили пакет санкций против России В СВР РФ заявили, что оборонные предприятия Сербии поставляют Украине сотни тысяч снарядов и миллионы патронов Путин попросил ввести льготы для многодетных отцов Минтранс намерен ужесточить требования к водителям, которые пересеклись на дороге с машинами с мигалками