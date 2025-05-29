СМИ: Криштиану Роналду получил шанс сыграть на клубном чемпионате мира
Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил шанс сыграть в новом клубном чемпионате мира по футболу. Об этом пишет Marca.
По данным испанского издания, соответствующие предложения португальцу сделали несколько команд, которые примут участие в турнире.
Marca отмечает, что возможность сыграть на клубном чемпионате мира связана с вероятным уходом Роналду из «Аль-Насра», о чём саудовский клуб намерен объявить 29 мая.
Ранее «Аль-Наср» завершил чемпионат Саудовской Аравии на третьем месте. После этого Роналду написал в соцсетях, что «эта глава окончена, однако история по-прежнему пишется», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru