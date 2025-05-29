СМИ: Криштиану Роналду получил шанс сыграть на клубном чемпионате мира

По данным испанского издания, соответствующие предложения португальцу сделали несколько команд, которые примут участие в турнире.

Marca отмечает, что возможность сыграть на клубном чемпионате мира связана с вероятным уходом Роналду из «Аль-Насра», о чём саудовский клуб намерен объявить 29 мая.

Ранее «Аль-Наср» завершил чемпионат Саудовской Аравии на третьем месте. После этого Роналду написал в соцсетях, что «эта глава окончена, однако история по-прежнему пишется», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».