СМИ: Первая ракетка мира Джокович снялся с «Мастерса» в Майами

Как сообщил в своих соцсетях авторитетный сербский журналист Саша Озмо, теннисист намерен потратить это время на подготовку к грунтовому сезону.

В последний раз Джокович принимал участие в «Мастерсе» в Майами в 2019 году.

Ранее первая ракетка мира Джокович проиграл занимающему 123-е место в мировом рейтинге итальянцу Луке Нарди в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

