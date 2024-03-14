СМИ: Первая ракетка мира Джокович снялся с «Мастерса» в Майами
Первая ракетка мира Новак Джокович решил отказаться от участия в турнире серии «Мастерс» в Майами (США), который пройдёт с 20 по 31 марта.
Как сообщил в своих соцсетях авторитетный сербский журналист Саша Озмо, теннисист намерен потратить это время на подготовку к грунтовому сезону.
В последний раз Джокович принимал участие в «Мастерсе» в Майами в 2019 году.
Ранее первая ракетка мира Джокович проиграл занимающему 123-е место в мировом рейтинге итальянцу Луке Нарди в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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