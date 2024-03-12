Даниил Медведев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Около 100 тысяч рабочих мест появится в Москве за счет строительства офисно-деловых объектов Снегопады за зиму снизили концентрацию взвешенных частиц в воздухе столицы на 7% В колледжах Москвы создадут 90 новых мастерских и лабораторий Терминалы навигации теперь доступны на ж/д вокзалах столицы Кинофестиваль Франкофонии стартует в «Художественном» 20 марта