Даниил Медведев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл матч третьего круга турнира категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

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Соперником россиянина был американский теннисист Себастьян Корда. Игра, которая продолжалась два часа и 31 минуту завершилась победой Медведева со счётом 6:4, 5:7, 6:3.

Соперником российского теннисиста в 1/8 финала станет представитель Болгарии Григор Димитров.

Ранее первая ракетка мира Новак Джокович проиграл занимающему 123-е место в мировом рейтинге итальянцу Луке Нарди в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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