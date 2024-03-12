Даниил Медведев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл матч третьего круга турнира категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
Соперником россиянина был американский теннисист Себастьян Корда. Игра, которая продолжалась два часа и 31 минуту завершилась победой Медведева со счётом 6:4, 5:7, 6:3.
Соперником российского теннисиста в 1/8 финала станет представитель Болгарии Григор Димитров.
Ранее первая ракетка мира Новак Джокович проиграл занимающему 123-е место в мировом рейтинге итальянцу Луке Нарди в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Даниил Медведев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
- Пользователи заявили об очередном сбое в работе Telegram
- В Берлине загорелся палаточный лагерь для украинских беженцев
- Стоимость биткоина превысила 73 тысячи долларов и обновила рекорд
- В Петербурге спасли 15 рыбаков со льдины в Финском заливе
- Госдума поддержала законопроект о запрете посуточной сдачи жилья без счетчиков
- Электричка задавила мужчину на станции «Бескудниково» в Москве
- Таможенники в Литве конфисковали первую машину с российскими номерами
- Автобус врезался в световую опору в Архангельске
- В Архангельске автобус врезался в световую опору
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru