СМИ: Овечкин может выйти на лед впервые после травмы 29 декабря
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин может сыграть в матче против «Торонто» впервые после травмы. Об этом пишет The Washington Post.
Хоккеист получил перелом малоберцовой кости в ноябре, инцидент произошел во время игры против «Юты», напоминает 360.ru. Овечкин пропустил уже 16 матчей из-за травмы.
Как пишет WP, российский форвард активно готовится к возвращению на лед, он уже участвует в контактных видах тренировок.
«Не уверен на 100%, что он [Александр Овечкин] сыграет в субботу, но надеюсь, если не в субботу, то в ближайшее время», — поделился игрок «Вашингтона» Дилан Строум.
Хоккейный клуб 29 декабря сыграет в гостях с «Торонто».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Овечкин может выйти на лед впервые после травмы 29 декабря
- В Макеевке сорвали атаку БПЛА на машиностроительный завод
- СМИ сообщили о взрыве в Арамиле под Екатеринбургом
- Над Ростовской областью уничтожили 17 БПЛА
- В Красноярске женщина подожгла АЗС
- Банки в сентябре-ноябре нарастили продажу долгов коллекторам в 1,5 раза
- Шахматиста Карлсена дисквалифицировали с чемпионата мира по рапиду из-за дресс-кода
- В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два мирных жителя
- Эндокринолог Калошина рекомендовала гипертоникам ограничить употребление икры
- Под Воронежем уничтожили более десяти беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru