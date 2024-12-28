СМИ: Овечкин может выйти на лед впервые после травмы 29 декабря

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин может сыграть в матче против «Торонто» впервые после травмы. Об этом пишет The Washington Post.

Хоккеист получил перелом малоберцовой кости в ноябре, инцидент произошел во время игры против «Юты», напоминает 360.ru. Овечкин пропустил уже 16 матчей из-за травмы.

Как пишет WP, российский форвард активно готовится к возвращению на лед, он уже участвует в контактных видах тренировок.

«Не уверен на 100%, что он [Александр Овечкин] сыграет в субботу, но надеюсь, если не в субботу, то в ближайшее время», — поделился игрок «Вашингтона» Дилан Строум.

Хоккейный клуб 29 декабря сыграет в гостях с «Торонто».

