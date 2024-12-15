СМИ: Олимпийскую чемпионку Сметанину подключили к ИВЛ

Четырехкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Раису Сметанину подключили к аппарату ИВЛ. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк.

По его словам, спортсменка находится в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время она без сознания.

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14 декабря Раиса Сметанина попала в реанимацию после перенесенного инсульта.

72-летняя спортсменка является трехкратной чемпионкой мира. На ее счету 26 наград чемпионатов мира и Олимпиад. Сметанина стала первой женщиной, которой удалось завоевать медали на пяти зимних Олимпиадах подряд.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что актер Василий Ливанов перенес срочную операцию.

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ФОТО: РИА Новости
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