СМИ: Олимпийскую чемпионку Сметанину подключили к ИВЛ
Четырехкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Раису Сметанину подключили к аппарату ИВЛ. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк.
По его словам, спортсменка находится в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время она без сознания.
14 декабря Раиса Сметанина попала в реанимацию после перенесенного инсульта.
72-летняя спортсменка является трехкратной чемпионкой мира. На ее счету 26 наград чемпионатов мира и Олимпиад. Сметанина стала первой женщиной, которой удалось завоевать медали на пяти зимних Олимпиадах подряд.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что актер Василий Ливанов перенес срочную операцию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru